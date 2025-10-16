上班族變富婆！40年只買自家股票 身家1.6億爽退休驚呆老董

日本一位上班族長年只買自家公司股票，幸運累積龐大財富。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本領先的綜合商社伊藤忠商事，最近發布一份報告引起熱議。一位在旗下紡織公司從事行政工作達40多年的女性員工，長年只買自家公司股票，到了退休總計持股市值達8億日圓（約台幣1.6億），每年光是股息就2000萬日圓（約台幣400萬），伊藤忠商事社長岡藤正廣得知後，驚訝地說「這是一個值得被稱為日本夢的故事」。

日媒《Financial-Field》報導，在當今社會，人們普遍認為一般上班族難以致富。即使在通貨膨脹的環境下，薪資也未如預期般上漲，再加上少子化及高齡社會影響，許多人對未來的擔憂也日益加劇。然而，日本伊藤忠商事最近發布的一份報告卻備受關注。

請繼續往下閱讀...

這個「日本夢」並非由幾位才華橫溢的投資者或商界領袖創造，而是由一位普通上班族創造的。在伊藤忠商事株式會社2025年9月發布的年報中，提及一位退休女員工透過「長期」、「集中」、「低成本」投資伊藤忠商事股票，累積了約8億日圓資產，引發熱議。

在這份年報中，伊藤忠商事社長岡藤正廣除了表達對股東的感謝外，也分享一則故事。他提及，「一位女員工在退休時來跟我告別。她大學畢業後，於20世紀70年代中期進入伊藤忠商事，在紡織公司的行政部門工作了40多年。在此期間，她多年來穩步投資公司股票……聽到她的故事，讓我感到驚訝的是，她退休時的持股數量。」

岡藤正廣稱，這位女員工僅僅透過長期投資公司股票，就取得如此傲人的投資績效，「我認為，這個故事充滿了值得投資者汲取的經驗。」

報導稱，在日本，總資產達8億日圓即可躋身「超級富豪」（淨金融資產超過5億日圓）。根據野村綜合研究所的調查，這大約相當於日本家庭收入最高的0.2%（11.8萬戶）。一位公司員工憑藉著多年持續的股票投資，就能達到這一水平，令許多投資者感到鼓舞。

報導認為，這位女性員工以「長期」、「低成本」投資，累積豐厚的身家，也得益於她對公司實力的堅定信念，多年來持續「集中」購買伊藤忠商事股票，當然也因為伊藤忠商事克服股價低迷、東山再起。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法