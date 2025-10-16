上緯投控與國際精工攜手 全球首款可回收複材工業吊扇葉片問世

國際精工（Ama tech）與上緯投控（3708）今日宣布，雙方攜手成功開發出全球首款具備可回收特性的複合材料大型工業吊扇葉片。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際精工（Ama tech）與上緯投控（3708）今日宣布，雙方攜手成功開發出全球首款具備可回收特性的複合材料大型工業吊扇葉片，不僅大幅提升產品性能，更具備永續環保價值，將推動工業風扇產業進入綠色轉型與循環經濟的新篇章。

上緯投控總經理蔡孝德指出，國際精工與上緯投控旗下的上偉碳纖共同研發的可回收複材吊扇葉片，成功通過超過3000萬次疲勞測試，展現出相較於傳統金屬材質高達10倍以上的耐久性，且可回收複材葉片對比傳統金屬葉片有近20%的減重效果，在節能省電方面展現出更佳的能耗表現，證明複材應用於大型工業吊扇領域的優勢，不僅能有效延長產品壽命，也能大幅降低維護成本與能源浪費，為工業廠房、物流倉儲、交通設施等高耗能場域帶來更具效益的解決方案。

國際精工身為全球領先的大型工業金屬吊扇生產商，長期深耕於工業節能領域，以精密設計、穩定品質與廣泛的市場應用累積口碑。國際精工董事長李茂碷表示，此次與上偉碳纖的合作，代表國際精工正式跨出傳統金屬製造的框架，不僅讓吊扇產品在性能上大幅提升，更實現節能、減碳與永續並行的願景，相信將成為工業空調設備發展的重要里程碑。

