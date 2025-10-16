台灣人有夠愛超商！去年單店平均年營業額破3000萬

去年全台超商單店營業額破3千萬元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣人好愛便利商店!經濟部統計處16日發布產業經濟統計簡訊，隨著業者持續展店、深耕鮮食及創造產品差異性等，台灣的便利商店營業額穩定成長，去年平均單店營業額突破3000萬元，今年便利商店的營業額預估可續創新高。

統計處指出，台灣便利商店營業額2024年以來到4235億元，平均單店營業額突破3000萬元，統計處觀察，近年僅在2021年因疫情三級警戒民眾減少外出消費而年減1.3%，在疫後有成長加速。

統計處分析，主要是業者持續展店、深耕鮮食及創造產品差異性，並積極經營數位平台與會員生態，近3年營業額平均年成長7%，明顯優於疫情前，而今年前8月營業額2920億元，年增4.3%，全年可望再締新猷。

因台灣與日本便利商店從品牌源流、技術運營到商品策略等，產業關係密切，統計處也就台日便利商店營業額及密集度進行分析。

統計處指出，日本便利商店發展較我國早，市場發展相對成熟，同樣在2020年因應疫情發布緊急事態宣言，導致營業額年減4.4%，隨疫情趨緩，社會經濟正常化、訪日遊客數回升，營業額重返成長軌道，近3年營業額平均年增3.1%、營業額突破12兆日圓，去年達12兆8887億日圓（約新臺幣2兆7340億元），今年前8月續增3.6%。

統計處觀察，台灣便利商店持續展店，但日本展店速度放緩，統計處說明，台灣的便利商店展店熱區多集中都會區與轉運站周邊，為滿足地方生活機能、貼近消費者需求，近年逐漸向郊區延伸，並加速拓展多元型態的複合零售店型。今年8月已攀升至1萬4236家，續增3%。

日本便利商店數於2021年達到5萬6352家高峰後展店速度放緩，今年8月略微回升至5萬6585家，年增1.1%。若計算人口密集度，今年7月我國平均每1659人擁有1間便利商店，日本則平均每2180人擁有1間便利商店；以土地面積計算，我國平均2.57平方公里即有1間便利商店，日本則為6.68平方公里。

