5旬歲男工作20年拒升遷 退休前「收1通知」讓他崩潰超後悔

〔財經頻道／綜合報導〕在強調「自我步調」、「不強求升遷」的現代職場氛圍下，日本一件真實案例，凸顯出「不爭升職」背後的老後隱憂。一名50歲男子在大企業工作20多年、不升職，自認過得輕鬆又自在，直到一封「年金通知信」寄來，才瞬間清醒，感到後悔不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年50歲的岸本悠介（化名）自大學畢業後，進入一家大型製造業工作，同梯同事多已升任課長或部長，但他20多年來始終拒絕晉升機會，維持基層職位。他表示，過去為了保有家庭時間與音樂興趣，曾明確向主管表達「當一般社員就夠了」。他說「我從以前就對『升遷競爭』這種東西感到不適應。就算擠掉別人拿到職位，只是增加壓力罷了。」

岸本先生的收入自20多歲後期起變化不大，獎金也在最低標準，過去10年間年薪大約維持在480萬日圓（約新台幣96萬元）左右。然而，就在他滿50歲時，一封「年金定期信」（政府定期寄送的年金預估通知）寄到了他手上。

文件顯示，他未來可領取的年金估算額為每月13.4萬日圓（約新台幣2.6萬元）。岸本坦言，打開信封「當場傻眼」簡直不敢相信，並直呼「原來在大企業工作20多年，竟只有這個數字」。他原本以為，自己加入厚生年金超過20年，應該能領到多一點。

由於岸本多年未升職、薪資成長有限，導致保費累積不足，直接反映在年金數字上。他透露，一名已升部長的同期朋友表示，自己的估算額約為月領17萬日圓（約新台幣3.4萬元），兩人差距雖僅數萬元，卻讓他感到「心理衝擊極大」。

岸本低落說「我以前從沒後悔過。看到同期升主管累得要死，我甚至覺得『果然我這樣才對』。」但自從看到年金定期信之後，他開始覺得「這下好像不太妙」。退休金也不多，老年存款幾乎沒準備，他的妻子最近甚至直接詢問「未來打算怎麼辦」，讓他開始出現危機感。

專家提醒，選擇不升遷、維持低壓職涯路線並非錯誤，但若缺乏對退休生活的自我準備，未來恐面臨年金不足、儲蓄缺口及生活壓力。對於這類「不爭升遷族」的案例，評論指出「職涯自由選擇固然重要，但忽視收入與老後現實，代價終究會浮現。」岸本也坦承，自己過去相信「做自己就好」，如今才意識到「想守住『自我』的生活方式，其實也需要相應準備」。

