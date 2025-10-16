竹市房屋稅2.0上路 助逾14萬戶節稅3800萬元

房屋稅2.0申報期限放寬後，新竹市有14萬7329戶享自住稅率優惠，稅務局也成功輔導幫市民節稅3800萬元。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕房屋稅差別稅率2.0今年5月1日首次開徵，自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」條件，財政部將申報期限放寬到6月2日。經統計，竹市共受理6837件申請案，幫市民省下房屋稅3800萬元，竹市稅務局也主動退還近2000件溢繳稅款846萬元，且97.74%採直撥退稅入帳，其中共14萬7329戶享自住稅率優惠。

稅務局表示，房屋稅2.0自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬應「辦竣戶籍登記」條件方可適用優惠稅率。經寄發超過4萬件輔導通知書及發送簡訊提醒，成功輔導3萬4000戶申請自住用優惠稅率。竹市共14萬7329戶享自住稅率，占開徵戶數21萬177戶的7成；其中，適用「全國單一自住房屋」1%稅率戶數達7萬1040戶，較原來1.2%稅率減稅5328萬元，平均每戶節稅750元。

請繼續往下閱讀...

稅務局說明，由於非自住用稅率2.6%-4.8%與自住用稅率1.2%，最大相差4倍之多，申請案件量明顯成長，統計開徵期間共受理6837件，較去年同期增加8倍，也為市民節稅3800萬元。提醒自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才可享有自住住家用稅率，尚未辦竣戶籍登記者，最遲應在115年3月23日前完成並提出申請。未完成戶籍登記的自住房屋，將按非自住住家用稅率2.6%至4.8%課徵房屋稅，可洽：03-522-5161分機401-418。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法