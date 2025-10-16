統一集團入股週年 Yahoo購物啟動7年來最大改版

（統一（1216）集團入股Yahoo台灣電子商務滿週年，Yahoo購物啟動7年來最大改版。（統一企業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團入股Yahoo台灣電子商務滿週年，Yahoo購物啟動7年來最大改版，並新設統一企業官方旗艦店，上架逾千項商品，迎年度電商大戰雙11購物商機。

統一集團去年9月和Yahoo合資設立Yahoo 台灣電子商務業務合資公司，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司 80%與 20%的股份。

搶在年度雙11購物旺季前夕，Yahoo台灣電子商務今日宣布推出全新購物首頁，此次改版精簡3分之1的模組量，並導入「三滑即達」的設計，讓消費者探索更直覺、更快速找到所需的商品。

因應行動化時代的購物習慣，全新首頁也致力讓跨平台享有一致且無縫的購物體驗，品牌與活動專區同步改採直向瀏覽設計，更貼合行動裝置的操作邏輯，讓用戶從驚喜探索、找優惠到完成下單購買一次到位，全面提升「逛」的樂趣！

統一表示，此次改版亮點包括：

●個人化探索，創造驚喜：全新「為你推薦」模組，透過演算法精準預測用戶喜好，結合猜你喜歡、個人化排行榜、即時熱門商品等，新版上線後，互動率較舊版首頁提升3倍。

●直覺式導引、優惠直達：透過簡化視覺層級設計，快速引導消費者至限時快閃、品牌日等活動專區，讓消費者更輕鬆掌握活動優惠。

●AI智慧搜尋、聰明懂你：透過大型語言模型（LLM）強化語意理解，讓商品更容易被精準找到，大幅提升搜尋體驗與轉換率，打造Yahoo購物成為「最懂你的購物平台」。

Yahoo台灣電子商務執行長黃吉樂表示，此次改版是平台現代化、為用戶創造更多價值，並讓品牌與賣家更具信心的關鍵一步。

從全新的首頁設計、知名品牌官方旗艦店的進駐、深度串連統一集團uniopen會員生活圈，到持續推出的AI創新應用，正打造下一代電商平台，希望在雙11為品牌與賣家創造強勁業績動能。

Yahoo台灣電子商務也串連統一集團uniopen會員生活圈，在商品、會員與通路等關鍵面向積極展開合作，Yahoo購物持續引進統一集團旗下人氣食品、美妝與日用品牌，並新設統一企業官方旗艦店，上架逾千項商品。

自今年5月開放全台超過1900萬個uniopen帳號與Yahoo購物中心綁定以來，不僅打通跨平台點數兌換、共享更多會員權益，也成功喚醒近3成非活躍用戶，推升平台流量與交易動能。

以二手與競標為鮮明特色的Yahoo拍賣，近期也正式加入uniopen會員生活圈，並擴大超取物流免運優惠規模，緊密串連線上線下場景，推動回購循環與黏著度，持續放大跨圈結合的綜效，搶在雙11旺季前注入成長新動能。

