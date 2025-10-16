建立在地化的低碳循環供應鏈 臺灣複材低碳循環聯盟成立

上緯投控（3708）與複材公會於今 （16） 日共同舉辦「第二屆低碳足跡熱固性複材商機論壇」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕上緯投控（3708）與複材公會於今 （16） 日共同舉辦「第二屆低碳足跡熱固性複材商機論壇」，包括環境部資源循環署署長賴瑩瑩、宏碁集團創辦人施振榮等都親自參加，除探討熱固性複材的循環經濟與淨零未來外，更宣布成立「臺灣複材低碳循環聯盟」，為台灣產業的永續轉型立下重要里程碑。

施振榮強調，企業必須以更宏觀、更具戰略性的視角來思考永續發展，他點出新興產業轉型的巨大契機，鼓勵勇於跨界合作與創新，將永續挑戰轉化為產業的升級動力；論壇中來自西門子歌美颯、日月光半導體、電子產品策略聯盟/中經院綠色經濟研究中心、JEC Group、國際精工及上緯綠金能等產業代表，也分享跨領域的創新實踐案例，涵蓋了從關鍵材料的循環再生、供應鏈的低碳轉型，到國際合作模式等多元議題。

上緯投控董事長蔡朝陽也指出，透過不同層次的深度洞見與經驗分享，可發現永續發展不僅是法規要求，更是產業升級與創造新商機的核心動力，從政策到產業，從材料到應用，從台灣走向國際，循環經濟正一步步落地成形。

論壇結束後正式成立「臺灣複材低碳循環聯盟」，目前共142位產學研業者加入，旨在透過生態系概念，整合各產業技術與資源，加速複材材料的創新與應用，並建立在地化的低碳循環供應鏈。

