魏哲家：美國廠擴大用地面積 台灣將續投資

魏哲家表示，他新拋出由於客戶對AI相關的需求強勁，公司正準備將在美國廠加速升級至2奈米及更先進的製程技術，並即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，董事長暨總裁魏哲家表示，客戶對AI相關的需求強勁，公司正準備將在美國廠加速升級至2奈米及更先進的製程技術，並即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，提供更多彈性，以應對非常強勁的AI相關長期需求。

台積電先前已宣布亞利桑那州投資1650億美元，魏哲家今重申，計畫將投資案擴展為一獨立的超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落，以支持先進製程客戶對智慧型手機、AI和HPC相關應用的需求。

請繼續往下閱讀...

魏哲家並指出，台積電將續在台灣投資，在台灣政府的支持下，「我們正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠」。「未來數年，我們將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施」。

「拓展我們的全球製造足跡並持續在台灣投資」，台積電將能在未來數年繼續作為全球邏輯IC產業值得信賴的技術和產能提供者。

魏哲家說，台積電所有的海外決策都是基於客戶的需求，因為他們重視一定的地域靈活性。

此外，也包含必要程度的政府支持，這是為了台積電股東將價值最大化。在美國先進客戶以及美國聯邦政府、州政府和市政府的大力合作和支持下，台積電持續加速在亞利桑那州的產能擴充，正取得實質進展，並按計劃順利進行中。

他新拋出由於客戶對AI相關的需求強勁，公司正準備將在美國廠加速升級至2奈米及更先進的製程技術，並即將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持目前的拓展計劃，提供更多彈性，以應對非常強勁的AI相關長期需求。

對於日本，魏哲家感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持我，在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已於2024年底開始量產，良率非常好，第二座晶圓廠的營造工程則已經展開。

對於歐洲廠，魏哲家說，因獲得來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾，在德國德勒斯登的特殊製程技術晶圓廠已開始興建，並且進展良好。日本或德國廠，晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法