新光三越第二波週年慶開跑 拚創下單日業績新高紀錄

2025/10/16 15:51

新光三越第二波週年慶今日登場。（記者卓怡君攝）新光三越第二波週年慶今日登場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕百貨龍頭新光三越第二波週年慶今日開跑，店王台中店因上月底復業，週年慶延至今日上場，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽今日一早就特別到台中店坐鎮，由新光三越執行副總經理吳昕昌負責今日台北信義新天地4店首日週年慶開場，吳昕昌表示，第二波週年慶首日業績目標20億元，目標來客數32萬人，年增3%，他有信心今日將創下新光三越週年慶首日業績新高紀錄。

針對首波週年慶業績表現，吳昕昌指出，因大環境仍不穩定，今年週年慶最大挑戰是來客數，目前南西店首波週年慶業績符合預期，為了吸引消費者上門，除了各種優惠商品外，信義新天地週年慶特別增加各種集客元素，包括鬼滅百景展覽、人氣男團SEVENTOEIGHT強勢站台、日韓百貨新品等，第二波週年慶整檔業績目標為63億元，年增1%。

至於店王台中店，吳昕昌說，復業以來，人潮超乎預期，週年慶可望創下佳績，今年雖因氣爆意外停業226天，讓出全台百貨店王寶座，但相信明年會跳得更高。

