越野王LAND CRUISER休旅車秒殺 還有500張排隊訂單

TOYOTA總代理和泰（2207）汽車代理的越野王者LAND CRUISER今天首度在台亮相。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕TOYOTA總代理和泰（2207）汽車代理的越野王者LAND CRUISER，今天首度在台亮相，每輛售價288萬元起，首批限量百輛已秒殺，仍有500張訂單排隊搶購。

LAND CRUISER今年7月展開限量100輛的登錄抽籤活動，吸引超過2500位消費者登錄抽籤，中籤率僅4%，掀起前所未有的越野熱潮。

和泰汽車TOYOTA營業本部協理王世豪表示，抽籤結果出爐後，公司立刻與中籤的消費者聯繫所需的車色和內裝配備，並傳回日本生產端，首批訂單將於10月底陸續交車，年底前應該可完成交車。

另有約500位未中籤，但想要購買LAND CRUISER的消費者已下訂，和泰汽車也正積極向日本豐田汽車原廠爭取配額，希望能儘速交車給消費者。

LAND CRUISER自1951年問世以來，全球累積逾千萬台，成為TOYOTA品牌最具代表性的經典車款之一，全新LAND CRUISER以「BACK TO THE ORIGIN」為核心理念，打造兼具實用機能與越野性能的跨世代強悍車款。

外觀以現代工藝詮釋經典硬派風格，透過方正車身與水平腰線勾勒剛毅輪廓，寬體車身設計結合梯形輪拱與20吋鋁圈強化力量感。投射式頭燈與經典TOYOTA字樣車標相互呼應，展現無懼挑戰的越野風格。

在座艙設計上，LAND CRUISER採水平設計語彙，並依實際操作情境配置大量實體按鍵，配備12.3吋數位儀表、中控螢幕與抬頭顯示器，支援無線Apple CarPlay與Android Auto。

同時升級多項豪華配備，如一鍵式開啟全景天窗、14支JBL環繞音響系統及前後皮質通風加熱座椅等；安全防護科技搭載最新Toyota Safety Sense 3.0主動安全系統、8具SRS氣囊及E-Mirror電子後視鏡，全方位守護車主安全。

在動力科技上，LAND CRUISER首度導入2.8L柴油渦輪引擎結合48V輕油電系統，採用柴油共軌缸內直噴技術，並透過加大渦輪進氣與排氣葉片直徑提升強制進氣量，強化整體動力輸出。

48V高效輕油電系統於起步時提供額外動力支援，提升行駛平順性與節能表現，搭配8速自排變速箱，實現低轉速下強勁扭力的平順起步，以及高轉速時綿延不斷的加速快感。

全新LAND CRUISER也全面提升越野性能，新增電控防傾桿分離裝置，駕駛可依路況主動切換防傾桿模式，當進入越野地形時可解鎖防傾桿，增加懸吊行程，提升抓地力與乘坐舒適性。

搭載全時四輪驅動與強化版智慧型越野地形系統，可輕鬆應付泥地、沙地、岩石、雪地等多變地形，並透過系統自動調整動力、轉向、煞車與循跡防滑設定，在複雜地形、險惡路況中保有出色的抓地性能和操控性。

