紐西蘭牛奶零關稅仍貴森森 公平會允：1個月後提調查報告

公平會今日赴立法院備質詢。圖為代理主委陳志民。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因台紐經濟合作協定，因此自今年起紐西蘭進口乳為「零關稅」輸入台灣，但市面上鮮奶價格仍然高昂、不見降價，早已引發消費者不滿。今日公平會代理主委陳志民表示，在5月接獲投訴後啟動調查，了解通路價格是否涉及聯合定價或排除競爭等問題，並許諾調查在1個月內完成。

公平會今日赴立法院備質詢，各黨派立委多關切多層次傳銷管理、生成式AI與企業市場競爭問題。民眾黨立委張啟楷則關心從5月起民眾投訴的紐西蘭進口乳價格問題。他指出，紐西蘭鮮奶於產地、通路終端間有巨大價差，通路商佔據4成利潤，恐有通路聯合壟斷或聯合定價的疑慮。

張啟楷表示，今年1月起紐西蘭進口牛奶關稅降為零，但售價不僅沒有下降、反而上漲，且紐西蘭進口乳的比例從2008年的2%、到2024年已經成長為28%，進口量越來越高、但價格卻沒有下降，含乳業協會等團體、專家都呼籲，依照關稅免除的比例來計算，紐西蘭進口乳的價格至少應比國產便宜20元。

今年5月，消費者曾就鮮奶價格發起「一人一信」檢舉行動、投訴公平會，期望公平會立案調查聯合定價問題。陳志民指出，當時確已立案調查、蒐集資料，預計1個月後就能完成最後重整與分析，並送交公平委員會進行討論，屆時即可公開調查結果，若有聯合行為或壟斷，將會依法查處。

陳志民也說明，理論上，通路價格涉及廠商的成本、行銷結構，公平會應尊重市場機制，除非涉及聯合定價、排除競爭等不當行為，否則不宜介入價格訂定；紐西蘭進口乳價格一案，公平會將針對聯合行為、濫用市場支配地位等面向調查與討論。

