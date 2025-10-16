台積電第4季毛利率上看61%，全年營收上修年增34-36%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家指出，目前尚未觀察到客戶行為變化，客戶對AI未來展望依然樂觀，並持續釋出強烈的產能需求訊號，台積電今年全年營收以美元計，預期成長接近中段三十位數（mid- thirties）百分比（約近34-36%），較上季年增近30%上修。

繼第三季營收與獲利創新高並超越法人預期之後，台積電第四季財測預估美元營收介於322億美元至334億美元 ，中間值季減約1%，新台幣兌美元匯率為30.6元為假設基準，毛利率將介於59%至61%、營業利益率49%至51%。

台積電2025年全年資本支出原為380億至420億美元，今天新釋出將達400億至420億美元，其中約7成將投資先進製程技術，10%-20%各投資特殊製程與先進封裝測試等等，以持續擴產並滿足客戶需求。

魏哲家表示，「基於我們的持續觀察，AI相關需求在2025年全年保持強勁，非AI相關的終端市場則已觸底並出現溫和復甦」。台積電因有強大的技術差異化和廣泛的客戶群支持，預期若以美元計，2025年全年營收預計成長接近中段三十位數（mid- thirties）百分比。

他並強調，目前尚未觀察到客戶行為變化，但關稅政策潛在影響帶來不確定性與風險，尤其對消費性與價格敏感產品影響較大，台積電將持續審慎規劃業務佈局，靈活運用既有產能，以因應未來成長趨勢，在充滿不確定性的環境中，台積電仍專注於「技術領先、製造卓越與客戶信賴」，持續強化競爭優勢。

魏哲家說，消費者對生成式AI的廣泛採用，帶動對先進晶圓的巨大需求，台積電自身也運用AI提升生產力與效率，企業級AI已成為另一成長動能。他並提到，主權AI崛起使各國與企業紛紛加速投資，「客戶對未來展望依然樂觀，並持續釋出強烈的產能需求訊號」。

魏哲家指出，台積電採取嚴謹且穩健的產能規劃機制，與超過500家不同產業的客戶緊密合作，提前二到三年進行需求規劃，確保具備業界最深的產能視野；對內則結合不同部門專業團隊，採「自上而下」與「自下而上」雙軌分析方式，確保產能投資決策符合市場實際需求。

他表示，台積電將持續投資先進製程、特殊製程與先進封裝技術，維持穩健的產能策略，為客戶與股東創造長期價值。

