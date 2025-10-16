中國蔚來汽車誇大營收 星主權財富基金GIC在美提告

新加坡主權財富基金「新加坡政府投資公司 」（GIC），在美國指控中國蔚來汽車涉嫌誇大營收。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC、《彭博》報導，中國電動車製造蔚來汽車（NIO）在香港交易所上市的股價一度重挫12%，在新加坡交易所上市的股價也一度大跌超過 9%，因新加坡主權財富基金「新加坡政府投資公司 」（GIC）在美國指控該公司涉嫌誇大營收，違反美國證交法。這是一國主權財富基金首次對在海外上市的中國公司採取此類行動。

根據GIC今年8月向紐約南區地方法院提交的法庭文件，蔚來汽車執行長李斌和前財務長馮煒都被列為被告。

請繼續往下閱讀...

GIC 在訴狀中指控，蔚來汽車與關聯公司蔚來電池資產有限公司（中文名：蔚能）的關係作出了「重大虛假和誤導性陳述」，且未披露有關蔚來汽車業務和財務狀況的關鍵事實。

蔚來汽車採用電池訂閱模式，購車者無需直接購買電池。相反，他們可以支付定期費用來存取公司的電池換電站網路。

GIC在訴狀中指出，蔚能的財務記錄顯示，它從蔚來汽車預先購買了電池，這使得蔚來汽車可以立即記錄這些銷售的全部收入，即使最終用戶尚未支付電池費用。訴狀稱，這些收入應該逐步確認，而不是一次性確認，這些虛假陳述人為抬高了蔚來汽車股票的價值，導致 GIC 遭受「重大損失」。

顧問公司 Global SWF 估計，GIC 管理著 9360 億美元的資產。 GIC 通常不會披露單一公司的投資規模， 目前尚不清楚GIC在蔚來汽車上損失了多少。法庭文件顯示，蔚來汽車回應稱，將成立一個獨立委員會調查這起指控。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法