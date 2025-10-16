8月全台預售屋僅揭露2550件、減幅75％ 創史上單月最冷買氣

8月全台預售屋買氣再探底，僅2550件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕8月全台預售屋買氣再探底，僅2550件、年減幅達75%，寫下2021年7月「實價登錄2.0」、預售屋即時揭露上路以來的單月最差買氣，且已經連續兩個月全台預售屋賣不到3千件。

根據信義房屋彙整，今年前8月、全台單月預售屋平均揭露件數約3565件，對比去年單月平均1.3萬件，連3成都不到，顯示有房市領頭羊稱號的預售屋買氣出現熄火。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台預售揭露量已連續兩個月跌破單月3千件，預售屋買氣現況已經不是度小月而是度鬼月，相較股市從從容容人氣匯集，預售屋買氣則是冷冷清清。

根據預售屋實價揭露資訊彙整統計，7、8月全台預售揭露量都不到3千件，若以六都8月預售屋揭露件數來看，桃園市8月揭露僅404件、年減幅達79%，台中市僅376件、年減78%，高雄市更只有192件、年減85%。

曾敬德表示，民眾認知房價不會像過去幾年如此飆漲，且非自用買盤早已退場，連帶自用買盤也在觀望，後續建商除期待政策能夠稍微鬆手外，建商自身也要想辦法創造個案亮點。

