季辛格吐實 英特爾過去15年做出一連串錯誤決策

英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日受訪稱，英特爾在過去15年做出了一連串錯誤的決策，失去了技術領導力。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日受訪坦言，英特爾在過去15年做出了一連串錯誤的決策，失去了技術領導力，多年來一直沒有由技術人員領導。同時在AI領域也落後了，正是這些長期決策讓英特爾陷入了困境。以色列媒體認為，這項承認凸顯了英特爾多年來落後於台積電等競爭對手後，深陷泥潭。

以色列科技媒體《calcalistech》指出，英特爾前執行長季辛格對這家半導體巨頭的衰落，做出了迄今為止最坦率的評估，並對塑造下一次技術繁榮的力量發出銳評。

請繼續往下閱讀...

報導引述季辛格近日接受CNBC節目《Squawk Box》訪問時指出，被問及美國政府對於英特爾的投資是好是壞？季辛格說，「對我來說，唯一重要的衡量標準是：如果能建更多晶圓廠，並填滿產能，那就是好事；如果沒有發生，那就不好說了。」

季辛格也回顧了自己接任執行長前，英特爾多年累積的混亂營運。他表示，對於像英特爾這樣的大型企業而言，整合晶圓代工與產品業務至少需要5年的時間。

他也直言，英特爾過去 15 年做出一系列錯誤決策，技術領先地位喪失，多年來公司並非由技術專家領導，並稱「我們在人工智慧方面也落後了，但正是這些長期決策讓英特爾陷入了困境。

以媒認為，這項承認凸顯了英特爾多年來落後於台積電和三星等競爭對手後，陷入的困境之深。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法