多種勞保年金怎請領最划算？一文教你權益最大化

〔財經頻道／綜合報導〕勞保共有3種年金，分別為老年年金、失能年金與遺屬年金，另外還有一次給付的選項。除此之外，還有一個完全不同體系的保險國民年金，多種年金給付常讓許多勞工朋友感到困惑，到底要怎麼領才最划算？

基於「社會保險給付不重複保障」原則，勞保規定，若同時符合不同年金（例如老年年金、失能年金、遺屬年金）的請領條件，只能擇一領取。舉例來說，若勞工同時符合請領老年年金與遺屬年金的資格，就必須選擇其中一種，不能一邊領自己的老年年金，又同時領配偶的遺屬年金。

因此，在請領勞保給付時，試算就變得非常的重要。建議勞工在申請任何勞保給付前，不論是老年給付、傷病給付、死亡給付或一次領，都應先進行試算，才能知道哪一種選擇對自己最有利。

另一個關鍵觀念是，勞保與國保是兩個完全獨立的保險體系，彼此互不影響。勞保請領勞保的給付，國保請領國保的給付，兩者不會重疊。

案例說明

案例1：勞工A在98年1月以前有勞保年資，屬於舊制，因此具有「一次領」資格。勞工A現年55歲，年資20年，目前正領取女兒的職災遺屬年金（屬於勞保職災保險），她計畫繼續加勞保到65歲後申請老年年金，但想知道屆時是否自己還能否繼續領取女兒的遺屬年金？

依規定，勞工A若選擇領取職災遺屬年金，就不能同時領自己的勞保老年年金（月領），因為兩者都屬於勞保體系，只能擇一。

但由於勞工A有舊制年資，可選擇「一次領」，因此可以申請一次給付，同時繼續領取女兒的職災遺屬年金。

以勞工A的情況來看，選擇一次領，再繼續請領女兒的職災遺屬年金，是最有利的做法。

案例2：勞工B現年59歲，目前正在請領配偶的國保遺屬年金，她想知道，等到60歲時，是否能再領自己的勞保老年年金或選擇一次領？

答案是可以的。因為勞保與國保屬於不同保險體系，兩者之間不會互相衝突，因此勞工B可以繼續領配偶的國保遺屬年金（直到資格消滅，如再婚或死亡），同時也能請領自己的勞保老年年金（月領至終身）。

透過以上2個案例，勞工可以更清楚了解哪些年金可以同時領、哪些必須擇一。想讓自己的請領權益最大化，最重要的步驟就是在申請前先了解規則並進行試算。不要等到申請錯誤、失去資格才後悔，那就太遲了。

