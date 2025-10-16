自由電子報
新壽T17、T18動土非申報開工 北市建管處：實質動工將罰9千元

2025/10/16 14:56

T17、T18新光人壽北士科地上權今舉行開工動土典禮。（記者鹿俊為攝）T17、T18新光人壽北士科地上權今舉行開工動土典禮。（記者鹿俊為攝）

〔記者何玉華／台北報導〕新光人壽今（16）舉行北士科T17、T18動土典禮，國民黨台北市議員林杏兒在台北市議會指出，新壽在6月13日向市府申請雜項執照，建管處在10月8、9兩日，市府正在談判的過程中發給雜項執照，讓新壽有了操作的空間；台北市建管處長虞積學說，今天是民間開工儀式，跟建築法的申報開工是不同的，建管處補充說，若有開挖地下室、施作連續壁等「實質施工」，將依違反建築法開罰9000元。

虞積學指出，新壽今天早上的動土是純粹的民間開工儀式，跟建築法規範的申報開工不同的。建管處補充說，新壽今年6月申請連續壁的雜項執照，10月8、9兩日取得後，須在6個月內申報開工，目前尚未來申報。如果沒有申報開工違法施工，將依違反建築法87條裁罰9000元，並勒令停工補辦手續。

建管處說明，今天早上新壽舉辦的典禮，不是法令上所講的實質動工，不是法定要申報；實質動工主要為地下室開挖、基礎開挖或連續壁導溝施作；經派人到場了解，現場並無施工情形，後續會加強工地管理。

