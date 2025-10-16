不到8年！全台社宅包租代管有效契約達10萬戶里程碑

全台社宅包租代管有效契約已達10.1萬餘戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕截至9月底，全臺社宅包租代管有效契約已達10.1萬餘戶，且是2017年開辦以來，不到8年時間順利達成10萬戶目標。

內政部國土管理署指出，「包租代管5.0」已在月初上路，除鼓勵房東直接包租3年，並提高出租給弱勢戶的修繕獎勵金，從每年1萬元提高至1.5萬元，還有高齡長者或身障者若將沒有電梯的私宅投入包租代管，再搬到包租代管業者提供適居的住宅，將提供搬遷費以及每月房租差額補貼。

5.0計劃推出三大精進方向

此外，5.0計劃還包括放寬代管案可一次簽訂3年租期，同時新增「弱勢關懷獎勵金」，鼓勵包租代管業者結合社政單位及民間團體，透過教育訓練強化社福關懷能量。

最後，國土署表示，國家住都中心服務範圍從六都、彰化縣及南投縣擴展至全臺19縣市。除延續「333優惠政策」，包括房屋稅、地價稅、租金所得稅等3稅減免」、修繕費、公證費、居家安全保險費等3費補助，還有業者3年免費管理服務。

再推出三大精進方向，包含「強化弱勢租屋協助」、「建立弱勢關懷獎勵制度」及「換居專案加碼補助」，並配合中央要在2032年計劃要達成的「百萬戶租屋家庭支持計畫」，其中包租代管社會住宅目標為25萬戶。

