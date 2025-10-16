普利司通輪胎打造台北快取倉 1小時到貨

普利司通輪胎今（16）日宣布於新北市三重區成立專屬快取倉，1小時內到貨，協助合作店家突破庫存空間限制。（台灣普利司通提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕革新輪胎供應鏈，普利司通輪胎今（16）日宣布於新北市三重區成立專屬快取倉，1小時內到貨，協助合作店家突破庫存空間限制，即時、高效的調配輪胎需求，創造更多商機。

台灣普利司通目前販售超過上百種商品，然而，大台北地區多數經銷商受限於店面空間，內部庫存倉儲有限，長期面臨商品多樣性與倉儲空間的現實挑戰。為解決此痛點，台北快取倉的成立讓經銷商不再受限於庫存空間，能夠快速調貨、即時回應消費者的各式需求，進一步提升服務品質與市場競爭力。

台灣普利司通表示，公司深刻理解大台北地區合作夥伴的經營挑戰，因此積極投入資源，打造更敏捷、高效的供應體系，期望藉此服務第一線的經銷商，讓他們無後顧之憂地掌握每個商機。「台北快取倉的啟用，是實踐顧客優先承諾的關鍵一步」。

普利司通台北快取倉以「快速供應、專業服務」為核心，提供3大即時服務，確保輪胎供應的靈活性與效率：

1.客戶自取：提供客戶現場自助領料，簡化流程、即取即用，大幅提升取貨效率。

2.急單需求：快速處理緊急訂單，縮短交期，即時回應市場變化與客戶需求。

3.快遞取件：提供快速配送服務，將配送時間縮短至1小時內，滿足緊急換胎需求。

此倉儲設施不僅為北區高頻需求提供前置支援，更具備滾動式擴展能力，未來將依據實際營運成效，靈活調整倉網佈局，以因應未來業務成長與市場變化。

