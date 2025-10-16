台灣在AI浪潮站「C位」 台北論壇10/24邀王金平談下一個兆元產業

台北論壇基金會與燃點公民平台將於下週五（24日）舉辦「再創兆元產業」論壇。（台北論壇基金會與燃點公民平台提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕人工智慧（AI）浪潮方興未艾，為此，台北論壇基金會與燃點公民平台將於10月24日，在台大醫院國際會議中心舉辦「2025再造兆元產業科技人文論壇」，聚焦於如何在30、40年後，開創台灣下一個「兆元產業」，這場論壇將邀請前立法院長王金平、前工研院長史欽泰等人發表演說、與談，藉此關心台灣產業發展的未來。

台北論壇基金會與燃點公民平台表示，台灣經濟發展從農業、傳統產業發展到以服務業與資通科技（ICT）為主的產業模式，一路走來備嘗艱辛。台灣ICT產業之所以能扶搖直上，半導體代工傲視全球，固然歸功於眾多企業家、科學家、工程師的嘔心瀝血，也得利於地緣政經板塊的挪移。

請繼續往下閱讀...

主辦單位說，無可否認地，當年那一批甚至兩、三代專業技術官員領袖、菁英，確實為這個兆元產業，打下了堅實且無私的基礎，這些經驗和教訓都值得我們再次的檢視和汲取。

考量當前AI浪潮更甚，台北論壇基金會與燃點公民平台表示，生技產業的發展形勢亦如火如荼，台灣已經搶先一步站上「C位」，應如何迎風而上、審視當下、眺望未來，為開創台灣下一個兆元產業，是國人關注台灣經濟發展的核心。因此，將於10月24日上午於台大醫院國際會議中心401室，舉辦「2025再造兆元產業科技人文論壇」。

這場論壇的來賓相當具有份量，將邀請前立法院長暨生策會創辦人王金平、前工研院院長暨清華大學榮譽講座教授史欽泰、曾任行政院院長的桃園市長張善政，以及台北論壇基金會董事長、台大莫內講座教授蘇宏達等重量級人士發表演說，並以論壇與問答等方式深化交流。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法