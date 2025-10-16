台智電傳捷報 與EDF風場簽CPPA

離岸風電示意圖。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣智慧電能公司（台智電）今（16）日宣布，與法國電力能源公司（EDF power solutions）旗下的「蔚藍海彰化離岸風電計畫」（蔚藍海彰化風場），正式簽署購售電協議。雙方將透過長期購售電合作，推動台灣離岸風電市場的永續發展，亦為企業綠電採購建立新的典範。

蔚藍海彰化風場位於彰化縣外海，總裝置容量 440MW，完工併網後每年可供應約 17 億度綠電，是台灣再生能源穩定供給的重要來源。

台智電表示，本案是離岸風電採購的重要里程碑。透過統購分銷平台及長期契約確保綠電供應穩定，協助國內企業在邁向淨零碳排與RE100承諾的過程中，取得穩定且足量的綠電，支持企業落實能源轉型目標，強化國內供應鏈與全球淨零永續趨勢的連結。

除蔚藍海彰化風場外，台智電表示，亦同步與其他多家離岸風場保持密切聯繫。

台智電表示，台智電公司組成是由多家公民營企業共同出資成立，旨在降低國內企業購電門檻，打造創新且具有彈性的購電平台，協助國家達成能源轉型之政策目標。

台智電表示，未來將與更多離岸風場與國內企業建立合作夥伴關係，共同推動台灣再生能源市場穩健成長，落實2050淨零排放目標。

