在北市府頭上動土！議員曝建管處發新壽雜項執照竟未回報蔣萬安

台北市議員林杏兒不滿市府在跟新壽談判時，10月還發給新壽雜項執照。（取自台北市議會直播畫面）

〔記者何玉華／台北報導〕新光人壽今（16）舉行北士科T17、T18動土典禮，國民黨台北市議員林杏兒在台北市議會指出，新壽在6月13日向市府申請雜項執照，建管處竟在10月8、9兩日，市府正在談判的過程中發給雜項執照，且沒有回報給台北市長蔣萬安、副市長李四川，讓新壽有了操作的空間，市府處於被動的角色，「新壽不是真的動土，是在市府頭上動土」。都發局長簡瑟芳說，今天的動土典禮沒有依法申報開工，不符合開工要件。

林杏兒今天下午在市議會工務部門質詢指出，新壽上午11點舉辦動土典禮，詢問都市發展局，新壽「什麼時候申請雜項執照？」，據她掌握是在6月13日提出申請，建管處在10月8、9日發給。在發給執照後，有沒有回報市長跟副市長？建管處長虞積學表示，因為是一般建築執照的申請，沒有特別回報。

請繼續往下閱讀...

林杏兒不滿說，市府螺絲鬆滿地，新壽不是一般案件，是攸關北市經濟發展重要的指標，竟然沒有第一時間部回報府方；何況是在10月啟動談判時，「什麼時候不動工，三年不動，現在動，不是真的動，是在市府頭上動土。」讓市府情何以堪，連她都覺得錯愕，怎麼會在談判的過程發給執照，讓新壽有機會去動土呢?

虞積學則說，這個雜照還沒申報施工。都發局長簡瑟芳說，T17、T18的進度，地政局都有定期的去詢問，新壽提報後，地政局會向都發局確認後再跟府方回報。今天的動土典禮沒有依法申報開工，不符合開工要件。

林杏兒指出，新壽必須送的是建照，但送來的是雜項執照，確實不符合一般的常理，當時送雜項執照時，建管處就應該要通報；6月份送來，格式完全不符，「要Ａ送Ｂ」隨便塞一張紙來，再把責任推給市府說市府卡他。文件不對就是要符合程序補件，所以在收件第一時間就應該要讓蔣萬安知道。市府給了雜項執照，讓新壽有了空間挑釁市府，市府「該硬則硬、該談就談、不要被新壽牽著鼻子走，不要讓新壽耍任何花招」。

虞積學說，今天是純粹的民間開工儀式，跟建築法的申報開工是不同的。後續對T17、T18的工地管理會加強來執行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法