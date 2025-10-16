65歲銀行職員擁1800萬風光退休 卻因妻子「1決定」人生慘被翻轉

日媒以真實案例提醒，夫妻間的溝通與關心不可忽視，否則即便財務無虞，也可能面臨熟年離婚帶來的生活衝擊。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人努力打拚升遷，就是為了退休生活財務無憂。然而，日本一名男子過去每日工作到深夜才回家，週末還得應酬打高爾夫，他一生拚命工作在65歲退休時，擁有退休金達3000萬日圓（約新台幣600萬元），存款6000萬日圓（約新台幣1201萬元），以及月領27萬日圓（約新台幣5.4萬元）的年金，以為終於可以享受人生時，卻因妻子的「離婚決定」徹底顛覆了他的世界。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的A先生在大學畢業後進入大型銀行，泡沫經濟時期，他全力投入工作，下班後還要陪同上司、同事與客戶應酬，每晚回家都已過午夜。因為忙碌，A先生連談戀愛的時間都沒有，直到39歲才有結婚的機會。

請繼續往下閱讀...

妻子性格溫順，即便平日他連續應酬回家，也不曾抱怨。A先生週末仍要接待高爾夫球活動，家庭生活少之又少，難得的休息日因疲累只想在家放空，日子就這樣悄悄過去。

努力工作43年，A先生決定在65歲時退休，能領退休金達3000萬日圓，以及月領27萬日圓的年金，加上存款6000萬日圓，他的老後生活按理十分充裕，然而，他的妻子卻送上令人震驚的「退休禮物」。

退休當天回到家，妻子手捧花束迎接他，卻說出令人震驚的話，「長年辛苦了，接下來的人生希望你自由地過。我再也無法忍受被忽視，我想為自己活。」花束中附上的，竟是一份離婚協議書。

妻子坦言，婚姻期間從未感受到丈夫的愛，生活中長期被忽視，週末也無共同生活，生日與結婚紀念日均被遺忘，長期下來，她的心已經崩壞。妻子一直等到A先生退休當天，才提出要求，並要求年金分割（年金需提交一半給配偶，退休後離婚亦同）與財產一半。雖然A先生不想離婚，提出反對，但妻子態度堅決，若不接受，她將提出調解。

最終，A先生接受離婚，退休金、存款與年金均需分一半，孤身面對老後生活；而妻子則開始新工作，重啟新的人生。專家提醒，夫妻間的溝通與關心不可忽視，否則即便財務無虞，也可能面臨熟年離婚帶來的生活衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法