水梨也要「甜甜價」？南韓喊話搶攻台灣市場

水梨滋味甜美，是許多人喜愛的水果之一。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕去年韓國水梨受春季寒流影響、產量大減出口受挫，今年收成可望回到正常水準，不過目前韓國超過5成的梨子出口集中於美國，而川普政府掀起的關稅措施，讓韓國梨出口聯盟執行長表示，他們需要積極開拓包括台灣在內的多元市場。

《FreshPlaza》報導，根據南韓關稅廳（Korea Customs Service）數據，2024年水梨出口總額為5883萬美元，較前一年減少21%，創2015年以來新低，且出口量年減31.7%至16679噸，是自2013年以來出口量首次未超過2萬噸。

報導表示，南韓預計今年收成將恢復正常水準，南韓農村經濟研究院（KREI）預測，2025年水梨產量將達20.3萬噸，年增13.6%。，種植面積總計9361公頃，雖年減0.6%，但每10公頃產量預計將增加14.3%，達到2166公斤（每公頃21.66噸），預計產量將比平均高出6.2%。

南韓水果產業協會的官員指出，由於今年春季氣候劇烈變化，畸形果比例可能上升，「梨子雖然尺寸較小、外形不如去年，但甜度相當高」。

但今年收穫季恐遇頻繁降雨導致蔬菜出現瑕疵，並可能降低儲存潛力，南韓農村發展局（RDA）預期，部分農民將提前採收並加快出口，以消化供應量，建議調整收穫時間，以減輕高溫損害。

不過，川普自上任美國總統後，由於美國實施多項關稅措施，對南韓梨出口造成壓力，成為南韓需要克服的挑戰，韓國梨出口聯合會首席執行長Kim Gil-dong說：「我們需要開拓多元化市場，包括澳洲、越南、台灣和歐洲。」

