國銀存款30年暴增逾5倍 銀行局：推動亞資的強大後盾

〔記者吳欣恬／台北報導〕我國銀行業存款從30年前不到10兆，上個月已來到63兆，成長超過6倍，豐沛的資金加上厚實的產業基礎，以及以中小企業為主的產業結構，是金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心的優勢條件。

金管會今舉辦臺灣週系列活動「資產管理國際化論壇：從家族傳承到全球佈局的投資策略」，邀請星展集團消費金融業務繼財管主管許志坤、渣打集團資本市場產品及解決方案全球主管Nicolas Riigois、渣打國際商銀財管處長暨財管方案董事總經理Samrat Khosla、台北富邦銀行資深副總吳傳文、香港恒生大學客席教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立羣進行專題演講和綜合座談。

金管會銀行局長童政彰在致詞時指出，金管會主委彭金隆就任後進行產業發展規劃，在金融產業治理上強調發展、安全並重，並盤點我國在金融業發展上有哪些競爭優勢，能在全球競爭環境下脫穎而出。經過初步盤點台灣現行既有優勢條件後，提出建構亞洲資產管理中心的規劃。提出時很多人質疑，這個政策30年前在推動了，為何現在持續推動這項政策。他說明，盤點競爭條件過程中，發現至少有3個重要競爭條件，30年前後完全不同。

首先，當前台灣具有豐沛資金。30年前整體銀行業吸收存款不到10兆，上個月來到63兆，成長超過6倍；尤其在疫情時代，產業暢旺，每個月銀行存款吸收金額平均都是以3000億到6000億在增加，所以台灣有豐沛資金作為推動亞資強大後盾。

其次，台灣不同於新加坡、香港等亞洲國家，有厚實產業基礎，包括ICT、半導體、生技、精緻農業等都具有非常強的競爭力，特別的是產業建立厚實的產業鏈基礎，在世界產業脈動過程中扮演舉足輕重角色。

最後，在產業發展過程中，中小企業扮演重要關鍵角色。台灣目前約有167萬家中小企業戶，在經過50、60年的發展，中小企業主面臨第2代、第3代接班傳承問題，如何平順進行股權移轉、家族傳承，甚至於讓第2代、第3代了解傳承過程中如何回饋社會，才能讓家族企業永續經營傳承下去。

童政彰表示，上述3大重要的先天條件，使金融業在此當中扮演重要角色。

他提到，昨天臺灣週開幕前在休息室遇到金融業和產業界的前輩，可以發現兩個不同產業之間對話有差距。因為產業界聚焦科技、技術，而金融界接觸各行各業。開玩笑說產業界講技術忠誠，一頭栽進去技術發展、研發；金融界特色是趨勢忠誠，可以看出相關產業發展趨勢、世界經濟脈動發展趨勢，能提供全方位建議給產業。

童政彰說，金融業從過去對產業提供資金支持，轉成全方位知識的供給和支持，在這當中，資產管理已經不是銀行過去傳統扮演借貸角色而已，更要提升為提供給企業主全方位金融服務，這也是推動亞資政策的重點。

童政彰說明，為切合實務發展，除了開放業務以外，更設立高雄專區，開放22項業務試辦，讓金融業能把金融服務的水準、產品範圍和星港等境外拉齊，也同時鼓勵金融業者藉此機會培訓人才。

他重申，彭金隆的治理理念，金融安全並重，開放同時也要注意金融安全，因此在業務開放同時，也強調洗錢防制重要性、風險管理重要性，以及市場秩序維護重要性。推動過程中特別著重風險管理，市場不要過度競爭，不要混亂腳步，惡性競爭只會退步，必須進行良性互動。因此，金管會督導銀行成立3個工作坊：財富管理、私人銀行、家族辦公室，藉此互相激盪。#

