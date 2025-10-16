麵包店收了還被課營業稅？財稅局曝「現場還有機器」關鍵原因

麵包店已經關門不做生意，卻還被課營業用房屋稅？原因是店裡還有貨架和機器。圖為示意圖，與新聞事件無關。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已經關門不做生意，卻還被課「營業用」房屋稅？台南一名陳小姐反映，自己經營多年的麵包店今年3月歇業，也完成營業登記註銷，沒想到申請把房屋稅改為住家用稅率卻被退件，原因竟是「店裡還有貨架和烘焙機器」！

南市財政稅務局表示，房屋稅是依實際使用情形認定課稅，如實際供營業使用，不論是否有營業登記，均應按營業用稅率課徵房屋稅。換句話說，房屋稅是依「實際使用情形」課稅，不是看有沒有營業登記。只要房屋現場仍用於營業或存放營業設備，即使登記已註銷，仍會被認定為營業使用，照樣依營業稅率課徵房屋稅。

請繼續往下閱讀...

財稅局提醒，若已停業或歇業，想改課「住家用稅率」，除了向國稅局完成停業、註銷或遷出登記外，現場環境也要整理成「可供住家使用」的樣貌，例如撤除機械設備、貨架及營業物品，才符合變更條件。若仍擺放烘焙機、冷藏櫃或成堆存貨，就會被視為仍在營業，無法通過審查。

另外，財稅局也提醒民眾，想申請使用情形變更，必須在每年房屋稅開徵前40日，也就是3月22日前提出申請，才能自當期起適用較低稅率；若逾期，則要等到下一期才會生效。

財稅局呼籲，民眾歇業後如有更改用途需求，應及早申請並確實整理現場，避免誤被認定為營業使用，導致繼續以營業稅率課稅，白白多繳稅。

