焦點股》欣興：IC載板漲價潮來了 內外資搶買

欣興董事長曾子章看好IC載板明年市況。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI伺服器拉貨動能強勁，外資預估IC載板將進入漲價循環，IC載板龍頭欣興（3037）吸引外資與投信同步搶進，昨日三大法人大買1萬2646張，欣興股價重新轉強，今日早盤大漲近5%，再創波段新高。

截至10:35分左右，欣興股價上漲3.47%，暫報164元，成交量逾4.5萬張，超過昨日全天的4.08萬張。



欣興9月營收113.26億元，月減0.27%，年增4.51%，第3季營收339.94億元，季增4.7%，年增7.20%，累計前9月合併營收965.49億元，年增12.28%。

欣興表示，第3季到明年載板營收占比將持續增加，AI相關產品營收比重持續成長，第3季毛利率預期持續受到匯率影響，Low CTE玻纖布採購也會影響毛利率，第3季相對保守看待；但明年玻纖布有機會逐步供需平衡，PCB產線調整持續改善，明年毛利率有機會好轉。

