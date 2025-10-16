焦點股》雷虎：搶攻國際市場 股價走揚

雷虎與Auterion結盟，搶攻無人機國際市場。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股雷虎（8033） 受惠與策略夥伴美國Auterion國防科技公司結盟，搶攻國際市場激勵，今日開高震盪，盤中一度攻上140元，截至10:22分，股價暫報137元，上漲4元，漲幅3.01%，由於尚處於處置階段，成交張數僅761 張。

雷虎10月15日列為處置股，預收款券、每20分鐘搓合一次，處置時間到10月29日。

雷虎在2025年美國陸軍協會（AUSA）年度會議暨展覽中，透過策略夥伴美國Auterion國防科技公司的展位，展示攻擊型無人機「OVERKILL FPV 飛天刀」。雷虎指出，此款無人機搭載Auterion先進的AI自主技術，展現雷虎在軍用無人載具領域的創新能力，更凸顯與Auterion深化合作的策略成果，為雷虎開拓國際市場注入強大動能。

雷虎指出，透過Auterion的全球客戶網路，雷虎產品將進一步觸及國防承包商及國際機構，預計將推動更多跨國合作與業務增長。Auterion近期於2025年7月獲得美國國防部5,000萬美元合約，向烏克蘭提供3.3萬套AI驅動的Skynode無人機攻擊套件，此外，Auterion於2025年9月完成1.3億美元B輪融資，其中包含美國國防部戰略資本辦公室提供的2,500萬美元非稀釋性資金，用於擴展其AI自主軟體的規模化應用。

