前9月稅收減少 財長：今年稅收達標具挑戰性

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布前9月稅收2兆8710億元、年減2.5%，民進黨立委郭國文上午在立法院財政委員會質詢，今年稅收能否達成預算數？財政部長莊翠雲表示，今年中央政府稅收預算數較去年實徵數增加947億元，但前9月實徵數較去年減少365億元，今年稅收要達標具挑戰性，要超標有點困難。

莊翠雲說明，前9月稅收減少，主要是營所稅暫繳稅款還沒完全入帳，加上證交稅減少，如果後續股市每日成交量能達5000億元以上，證交稅應可達標；此外，貨物稅因市場觀望影響小客車買氣，稅收也減少，但9月有點上來。

根據財政部統計，今年前9月全國稅收2兆8710億元，較上年同期減少743億元，以營所稅減少426億元、證交稅減少223億元及土增稅減少161億元較多，但綜所稅增加375億元。財政部表示，前9月全國稅收占累計分配預算數93.5%，占全年預算數75.5%。

