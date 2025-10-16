柬埔寨詐騙園區多家公司突解散！現場超混亂撤離畫面曝光

傳中國城園區內多家公司突然宣布解散，大批外籍員工擠在公司樓下。（圖翻攝自柬中日報）

〔財經頻道／綜合報導〕近年柬埔寨境內針對外國人的誘拐、詐騙與拘禁事件頻傳，柬埔寨西哈努克省「中國城」園區，10月初才發生園區內大規模暴動事件，使得執法人員對中國城園區展開突擊檢查，然而15日晚間11時再傳出中國城園區內多家公司突然宣布解散，大批員工擠在公司樓下，場面十分混亂。

《柬中時報》報導，西哈努克省中國城園區15日晚間11時，驚傳園區內多家公司同步宣布解散，並要求大批外籍員工立即離開，根據曝光畫面，上百名外籍人士紛紛湧向大樓1樓準備撤離，其中不乏眾多中國籍工作人員。

根據現場記者目擊，園區內到處可見員工手提行李箱急忙離開的身影，部分公司大門前更聚集多輛接駁車輛待命，整個撤離過程相當匆促，現場一度陷入混亂狀態。

「中國城」園區曾在4日深夜至5日凌晨曾發生大規模暴動，現場上百名巴基斯坦、孟加拉的外籍人士疑因勞資糾紛與宗教衝突感到不滿，集體衝進辦公區和宿舍區一路狂砸，場面失控混亂。

最終當地警方連夜出動大批警力，封鎖事發區域，直到5日凌晨才將事態完全壓制。

