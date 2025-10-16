焦點股》期元大S&P黃金︰國際金價續衝 股價又創高

國際金價向上衝、期元大S&P黃金股價創新高。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際金價期貨盤站上每盎司4200美元，今日持續向上，再度寫下歷史新高。期元大S&P黃金（00635U）股價同步創高，今年以來漲幅突破5成，截至9:37分為止，股價暫報45.69元，成交量超過3600張，具槓桿性質的期元大S&P黃金正2（00708L）更直接飆破120%、站上88.6元，成交量近2500張。

受到聯準會主席鮑威爾談話強化市場對於月底降息預期，再加上股市相對高檔，債券前景不明，催化黃金價格表現。法人分析，三大因素使黃金價格持續狂飆，第一，川普不斷挑戰聯準會獨立性，導致美元穩定性受到挑戰；第二，各國政府央行買盤強勁、地緣政治風險攀升與降息受惠，金價突破新高後更是萬里無雲；第三，聯準會官員近日鴿派言論再掃平利率風險，使漲勢更加穩固，黃金成為全球表現最亮眼資產。

法人認為，在國際金價大漲下，黃金ETF是十分方便的投資工具，除適用證券app下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，也不會有利息所得需要課稅，相較黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，實體黃金依照賣價的6%計算所得，都是潛在的額外支出。

