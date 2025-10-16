自由電子報
焦點股》景碩：打入輝達最新Vera平台 股價漲不停

2025/10/16 09:30

景碩打入輝達新平台，近期股價強漲。（記者卓怡君攝）景碩打入輝達新平台，近期股價強漲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠景碩（3189）成功打入Vera Rubin供應鏈，加上BT載板與ABF載板有望進入漲價循環，有助獲利表現，內外資法人搶買景碩，景碩繼昨日漲停後，今日持續強攻，一早就急拉大漲逾8%，企圖再攻漲停。

截至9:15分左右，景碩股價大漲6.69%，暫報143.5元，成交量逾2.2萬張。

各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，AI伺服器需求大增，PCB產業出現規格升級的結構性改變，高階材料與產品需求強勁，IC載板廠商為了反映成本，BT載板在第3季開始調漲，景碩9月合併營收35.86億元，月增4.82%、年增35.51%，創近3年單月新高，景碩第3季合併營收103.56億元，季增8.29%、年增26.34%，今年前9月合併營收285.39億元，年增26.89%，景碩看好在AI伺服器需求帶動下，下半年營運呈現逐季成長，明年表現有望優於今年。

