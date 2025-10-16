國際油價又崩了！連2天寫5個月來最慘原因揭曉

國際油價週三（15日）跌至5個月低點。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易緊張局勢升級，以及國際能源總署（IEA）預測2026年全球石油供應過剩，國際油價週三（15日）跌至5個月低點，《路透》報導，這是自5月7日以來，兩大基準原油連續第2天創下最低收盤價。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌43美分或0.7%，收每桶58.27美元。

布蘭特原油期貨下跌48美分或0.8%，收每桶61.91美元。

這是自5月7日以來，兩大基準原油連續第2天創下最低收盤價。美銀表示，若中美貿易緊張局勢加劇、OPEC +增產，布蘭特原油價格可能跌破每桶50美元。

上週中美這全球兩大石油消費國再次爆發貿易戰，美國和中國對往返兩國的船舶徵收額外的港口費。這種針鋒相對的舉動可能會擾亂全球貨運流量。

此外上週，中國宣布將加強稀土出口管制，美國總統川普隨即威脅將從11月1日起將中國商品的關稅提高至100%，並加強軟體出口限制。

週三，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱，美方不希望貿易衝突升級，並表示川普已準備好於本月晚些時候在韓國與中國國家主席習近平會面。

報導也指出，中國持續面臨通貨緊縮壓力，9月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）下跌，房地產市場持續低迷和貿易緊張局勢也對油價構成壓力。

另IEA週二表示，由於OPEC +和其他產油國增產且需求持續低迷，明年全球石油市場可能面臨高達400萬桶 / 日的過剩，高於先前的預測。

