黃金5000美元要來了？又寫史上超狂紀錄後 專家說話了

〔財經頻道／綜合報導〕降息押注升溫，加上地緣政治令投資人不安，湧入黃金避險，黃金週三 （15日） 突破每盎司4200美元，史上首度衝破此關卡，而專家指出，現在距離5000美元整數關卡只差800美元，且目前漲勢看起來沒有要停的意思，他認為黃金最終會到5000美元這個價位。

黃金現貨價上漲1.3%，報每盎司4195.35美元，盤中曾升至4217.95美元，創歷史高點；12月交割黃金期貨上漲0.9%，報每盎司4201.60美元。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）說：「黃金價格一直飆，而且看起來沒有要停的意思，隨著美中貿易在過去幾天再度緊張，投資人更有理由透過分散投資黃金，為他們的股票多頭押注避險。」

在地緣政治緊張局勢、降息押注、央行買盤、去美元化和ETF強勁流入等多種因素的推動下，黃金今年以來已經飆升超過60%。

拉扎克扎達說：「現在距離5000美元整數關卡只差800美元了，我敢打賭金價最終會達到這個水平。」

交易商押注聯準會（Fed）10月降息25個基點 （1 碼） 的可能性為98%，12月再次降息的可能性定價為 100%。

另1個讓避險情緒升高的因素是美中貿易發展，在兩大國本週祭出針鋒相對的港口費用之後，美國總統川普表示，美方正考慮切斷與中國之間的部分貿易關係。

此外市場也正在觀望，美國政府關門何時結束，這已經導致官方經濟數據停止發布，讓央行的決策難度升高。

