美中緊張局勢升溫 川普直言貿易戰是現在進行式

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國財政部長貝森特（Scott Bessent）提議延長對中國商品的關稅暫緩期，以解決雙方在關鍵礦物的衝突，但美國總統川普（Donald Trump）週三（15日）表明，美國正處於與中國的貿易戰之中。

《彭博》報導，川普週三被記者問到，如果世界兩大經濟體無法達成貿易協定，是否會陷入一場持久的貿易戰，對此，川普表示，現在就身處一場貿易戰之中，並補充，美國已提出100％的關稅。

請繼續往下閱讀...

就在川普做出這番發言的幾個小時前，貝森特才暗示，如果中國停止實施新的稀土嚴格出口管制計劃，美國可能會將暫停對中國商品徵收進口關稅的時間延長3個月以上。美中至今已多次達成為期90天的「休戰協議」，下一個期限將於11月到期。

美中之間不斷升級的對立再次引發投資人的擔憂，他們擔心世界兩大經濟體可能很快將陷入全面的貿易戰。雙方的言論凸顯了隨著華府和北京緊張關係加劇，投資人感受到的衝擊。貝森特發表完演說後，美股延續漲勢，川普則是在紐約股市收盤後才做出這段發言。

中國上週公佈新規，要求海外公司在出口含有中國稀土的產品之前，必須取得中國政府的批准。作為回應，川普威脅在11月起對中國商品加徵100％的關稅，川普也提出取消與中國國家主席習近平會晤的計劃，並警告，美國可能切斷食用油貿易。

貝森特透露，據他所知，川普「很有可能」於本月稍晚在南韓與習近平會面。貝森特本人則可能比川普先一步訪問亞洲，並與中國國務院副總理何立峰會面。市場傳出股市下跌會迫使川普政府與北京談判，貝森特也反駁這一說法，強調是國家的經濟利益促使雙方進行這類對話，美國不會因為「股市下跌」就與中國談判。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法