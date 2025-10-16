制衡中國！貝森特：華府擬擴大入股戰略產業公司

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（15日）表示，川普政府將尋求透過收購關鍵公司的更多股權，來加強對戰略產業的控制，以應對中國的經濟政策和出口限制。

《路透》報導，貝森特表示，中國對稀土礦和磁鐵實施的嚴厲新限制表明，美國需要在關鍵材料方面實現自給自足，或者更依賴值得信賴的盟友。因此，面對像中國這樣的非市場經濟時，就必須實施產業政策。

在總統川普（Donald Trump）的領導下，美國已從補貼政策，轉為直接入股晶片大廠英特爾（Intel）、礦產開採公司Trilogy Metals和稀土礦商MP Materials等公司。

貝森特表示，美國政府可能會在對美國國安至關重要的領域擴大投資，包括稀土、半導體、製藥和鋼鐵。在稀土領域，美國政府也將設定價格下限和戰略儲備。

貝森特強調，政府不會介入非戰略性產業，目前已確定了7個將在美國本土發展的產業。貝森特補充，政府須「非常謹慎，避免過度擴張」，同時也須確保投資符合戰略目標。

貝森特也批評了一些國防承包商的做法，並稱，政府可能不得不對他們施加更大的壓力，以改善績效。貝森特認為，美國的國防公司在交付方面嚴重落後，華府可能不得不敦促他們多做一些研究、少一些股票回購，直言這才是波音（Boeing）陷入困境的真正原因。

