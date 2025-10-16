不是保時捷和法拉利 ! 日媒揭富人座駕真相 「2顏色」才是身分象徵

日媒曝，日本「真正的富豪」不開保時捷或法拉利，而是選擇日製國產轎車。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕當你聽到「有錢人開的車」時，會想到什麼車？是法拉利還是藍寶堅尼，或者保時捷。日媒報導，日本真正富豪多數是開普通的「日產轎車」，而「白色與黑色」的車款因保值性高，成為富豪圈的主流選擇。

日本理財規劃師立川健悟指出，日本富豪選車講求「總成本思維」，不只看標價、還考量油耗、保養與未來轉售價。主要是這些人擅於從長遠角度衡量支出與回報，不以外在虛榮為導向，而是追求最高的性價比。

請繼續往下閱讀...

立川表示，真正富有的人，其在意的不只是金錢，更重視時間、人脈、健康與資訊。他們深知「有價資產」之外，還有「無形資產」的重要，因此願意花時間經營人際關係，甚至透過小舉動維繫人脈。

比如，許多富人旅行時會準備當地特產作為伴手禮贈送朋友，一些看起來小巧但誠意卻十足的禮物，往往能建立深厚信任。相反地，俗氣的紀念擺件，則是他們絕不會送出的東西。

至於汽車選擇，外界印象中的「富豪座駕」，包括法拉利、藍寶堅尼或保時捷，實際上也只屬於極少數以車為興趣的人。多數日本富豪開的是LEXUS、皇冠、Prius 或 BMW 3 系列等中高階房車。

家庭使用會選 Alphard 之類的實用車，等孩子長大再換回轎車。即使是企業主，也傾向選擇能入帳為公司開支的賓士房車。

立川指出，這些富豪避開昂貴超跑的理由很務實，包括維修、保險、稅金與停車成本都高昂。高級 SUV 雖氣派，但常因車高或寬度過大而不便使用。

至於電動車雖受名人追捧，但在日本富人圈仍不算主流，主要因為二手轉售價低、使用便利性仍待提升。

報導指出，日本富豪選車講求的「總成本思維」，也延伸至其他高價消費品，如手錶、珠寶與精品包，他們購買前都會評估「可轉換現金價值」。

立川總結道，日本富豪與一般人的差別不在收入，而在思維。前者花錢時總在思考，幾年後它還值多少。這種遠見，正是讓他們持續富有的真正祕密。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法