台積電好威 ! ADR溢價飆至20年高點 外資大喊天價「1800」

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）法說會將於今（16日）登場，市場資金已提前上桌「押寶」，包括摩根士丹利、花旗環球、高盛、摩根大通、滙豐、里昂、麥格理、廣發、野村、瑞銀等國際重量級外資全數唱旺，給出台積電目標價1800元的天價預期，可望成為點燃新一波漲勢的催化劑。

對此，《彭博》報導，台積電今日將公布財報，全球投資人搶先大舉買進，現今台積電在美國的存託憑證 （ADR） 相較於在台上市股票溢價，已達到2002年來最高水準，這得益於人們越來越意識到該公司作為輝達（NVIDIA）等公司晶片主要外包供應商的角色。

台積電ADR今年來飆漲50%，漲幅超越台積電在台上市股票的36%。分析師指出，這一數據顯示，市場相當看好台積電仍將是人工智慧 （AI） 支出熱潮下的最大贏家之一。市場預計，蘋果和輝達的強勁訂單，以及台積電客戶博通公司和 OpenAI 之間的重磅交易，將在未來幾季推動台積電的營收成長。

高盛分析師在8月時強調了台積電的美國存託憑證（ADR）溢價的顯著動態，並推出了專有的台積電 ADR 溢價反轉指數（GSSRTSMR）來追蹤其走勢。該銀行給客戶的報告中指出，自2023年以來，台積電的ADR溢價大幅上升，最高達到20%左右。

外媒指出，ADR溢價具有持續性且具有經濟顯著性，這些溢價受匯率變動、台積電本土股價、美國市場狀況和自回歸行為的影響。

