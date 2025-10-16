擁有420萬存款、月領4.2萬！女兒「1請求」，讓老爸絕望做好晚年破產準備。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕原本安穩退休計畫，卻因接連意外破滅，日本1名擁有2000萬日圓（約新台幣420萬）存款、月領20萬日圓（約新台幣4.2萬）的65歲男子羽賀徹（化名），剛與妻子開心展開退休後第二人生，沒想到才過半年，妻子腦梗塞昏倒與房屋漏水修繕意外，打亂計畫，而壓垮駱駝的最後一根稻草是女兒哭著說『爸爸，對不起』，請讓她與兒子搬回家，在突如其來意外下，存款縮水約一半，讓他絕望做好了晚年破產的準備。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，「我的退休金和積蓄加起來有2000萬日圓。每月20萬日圓的退休金，即使我們負擔不起奢侈的生活，我和我的妻子也能過上舒適的生活。我對此從未懷疑過。」羽賀徹說道。

於是當他65歲退休後，他在離市中心不遠的郊區買了１棟房子，與妻子陽子（化名）開始他們的第二人生。然而，他們的計劃卻出乎意料地破滅了。

第1次挫折發生在他退休僅僅６個月後，妻子因腦梗塞昏倒了，幸運的是，她傷勢並不嚴重，但右側癱瘓了。她需要住院３個月，並定期復診。」讓他們面臨意想不到的開支，如昂貴醫療費、床位費、預付醫療費、家人去醫院的交通費等。

但意外並未就此結束，接著是30年的老舊房子，因颱風屋頂石板損壞、導致房子漏水，而維修費竟然要180萬日圓（約新台幣37.8萬），雖然他們投保的火災保險涵蓋了風災，但最終被認定為年久失修，賠付金額微乎其微，最後，我們不得不從存摺提領約150萬日圓（約新台幣31.5萬）。

在妻子與房屋修繕突如其來的意外，已讓他安穩退休計畫生變，然而意外並未就上結束，緊接著壓垮駱駝的最後一根稻草出現了。他原本以為女兒婚姻美滿幸福，但某天，女兒突然出現，鞠躬行禮，請求允許他回家，還帶著他8歲的孫子。

由於女兒因為丈夫家暴而離婚的，又沒有得到撫養費，女兒別無選擇，只能依靠我們。我不能把女兒趕出去，因她哭著求我『爸爸，對不起』。

芳賀從每月20萬日圓的夫妻生活，變成了4人，隨著食品、水電費的大增下，讓他的存款在退休後不到1年，就縮水了一半。

面對這些意外事件，原本安穩退休的計劃，很容易破滅。芳賀說，我已經做好了晚年破產的準備。

