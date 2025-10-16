美政府停擺1天經濟損失多少？貝森特全說了

貝森特週三表示，聯邦政府關門，每天給美國經濟造成約150億美元的損失。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府停擺正在削弱美國經濟，美財政部長貝森特週三表示，持續2週的聯邦政府關門，每天給美國經濟造成約150億美元（約新台幣4575億元）的損失，敦促民主黨人“成為英雄”，與共和黨人站在一起，結束聯邦政府關門。

路透報導，貝森特在記者會上表示，政府關門開始「削弱」美國經濟，他指出，對美國經濟（包括人工智慧）的投資浪潮是可持續的，而且才剛開始，但聯邦政府關門正日益成為一種障礙。

貝森特在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行年會期間舉行的 CNBC 活動上表示，存在被壓抑的需求，但川普總統通過他的政策釋放了這種繁榮，然唯一阻礙我們前進的就是政府關門。

他說，共和黨稅法和川普關稅中的激勵措施，將保持投資熱潮並推動持續成長。

貝森特說：我認為我們可能會處於像19世紀末鐵路出現時那樣的時期，像20世紀90年代互聯網和辦公技術繁榮時那樣的時期。

另，貝森特稱美國赤字已縮減，他指出，截至9月30日的2025會計年，美國赤字將低於上1會計年的1.833兆美元（約新台幣55.9兆）。他沒有提供具體數字，但表示未來幾年赤字佔GDP的比率可能會降至3%左右。

