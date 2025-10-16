美國研議經濟援助　阿根廷股市應聲勁揚

〔中央社〕美國政府宣布正在評估提供最新的經濟援助，以支撐處境艱難的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）提出的改革計畫過後，阿根廷股市今天應聲大漲。

法新社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天宣布，他率領的部會正在研議另一筆200億美元的「機制」，以便支持阿根廷搖搖欲墜的經濟。這則消息一出後不到一小時，布宜諾斯艾利斯證券交易所的平台顯示，阿根廷指數（Merval Index）部分股票大漲將近10%。

這也代表，美國總統川普（Donald Trump）政府計劃提供給阿根廷的援助總額達到400億美元（約新台幣1.2兆元）。

貝森特在華府告訴媒體：「我們正在籌備一項200億美元的機制，將與我們的貨幣互換機制（swap line）並行，這筆資金來自私人銀行與主權財富基金，我認為這筆資金會更著重於債券市場。」

貝森特上週宣布，華府正與阿根廷商談設立貨幣互換機制，好讓阿根廷可動用200億美元資金，並表示美國財政部已開始在全球市場購買阿根廷披索，以支撐該國貨幣。（編譯：楊惟敬）1141016

