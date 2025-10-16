美國擬延長關稅休戰 換取中國放寬稀土出口管制

美國財政部長貝森特15日在華府說，打算延長對中國的關稅加徵豁免，來交換北京放寬稀土出口。（路透）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國財政部長貝森特15日說，美方正考慮延長對中國商品開徵高關稅的暫停期限，以交換北京方面撤回其近期宣布的加強限制關鍵稀土元素出口的計劃。

貝森特在華盛頓舉行的記者會上說，「是否有可能以更長期的關稅延期作為交換？或許有」，「但這一切都將在未來數週內進行談判」。今年初以來，美國與中國已兩度達成為期90天的關稅「休戰」協議，而下一個期限將在11月到來。

儘管貿易緊張升級，貝森特透露，總統川普仍「很有可能」於本月稍晚在南韓與中國國家主席習近平舉行會晤。他本人也預計將先訪問亞洲，與中國副總理何立峰會面，為元首會談鋪路。

川普接下來的亞洲行程包括出席在馬來西亞舉行的東協峰會，之後前往日本與南韓。南韓將主辦年度亞太經合會議（APEC）領袖會議，預計屆時會有多項貿易相關重大事項公布。

針對國的稀土管制政策，美國貿易代表葛里爾質疑，中國新規的範圍過於廣泛，根本無法落實執行。貝森特則強調，美國不會單獨行動，將在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會期間，在華府與多個盟國高層官員協調集體回應。

貝森特說，美國與南韓的大型投資協議即將完成，與加拿大的貿易談判也已重回正軌，並稱與印度的對話亦取得進展。

