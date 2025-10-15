貝森特：股市走跌無阻美對中國採強硬立場

貝森特說，股市下跌無阻對中國採強硬立場。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長貝森特15日指出，美國不會因為股市的波動而改變對中國的貿易談判立場。他說，「我們不會因為股市走跌而談判」，也不會因此而迴避對北京採取強硬措施。

貝森特在CNBC的「投資美國論壇」（Invest in America Forum）專訪中說，「我們進行談判，因為我們在做對美國經濟最有利的事」。

貝森特也駁斥《華爾街日報》14日的一篇報導，該報導說，中國國家主席習近平相信貿易戰將導致市場暴跌，而對股市的關注是川普的致命弱點，市場表現不佳往往讓川普做出讓步決定，該弱點將在貿易戰中進一步惡化，因此他「押注美國經濟無法承受北京的長期貿易衝突」。貝森特說該報導，「十分糟糕」。

貝森特發表此論的時機正值市場近日大幅波動，而全球兩大經濟體的貿易談判似乎岌岌可危之際。

在川普威脅將升高中國進口關稅，以報復中國擴大稀土出口管制後，美國股市上週五暴跌。川普隨後在週日緩和論調，13日市場反彈，14日市場大幅波動，川普再度對中國發出貿易威脅，指控北京拒買美國大豆是經濟敵意行為後，標普500在收盤前大跌。

貝森特15日補充說，儘管川普「喜歡股市高漲」，但「他相信股市高漲是因為好政策所致；就資本支出激增而言，就是我們現在在此討論的政策」，他意指人工智慧投資的增加。

