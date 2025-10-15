76歲嬤欠繳3個月房租後採取「最後手段」恍然才知有救了、不會被趕走

隨著老年單身家庭數量的急劇增加，僅靠退休金無法支付房租和生活費，甚至難以維持住房的情況也越來越多。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著老年單身家庭數量的急劇增加，僅靠退休金無法支付房租和生活費，甚至難以維持住房的情況也越來越多。這也是當前日本社會面臨的問題之一。尤其是在城市地區，房租佔每月支出的很大一部分，如果長期拖欠房租，可能會被要求搬家。

日媒報導，76歲的東京居民佐伯智子（化名）獨自住在一棟有40年歷史的公寓裡。每月房租4.8萬日圓（台幣9600元），雖不算高，但智子的月收入，加上國民年金和遺屬年金，也才10萬日圓（台幣2萬元）。付完房租，她就剩下5萬日圓左右了（台幣1萬元）。

請繼續往下閱讀...

智子說：「儘管我減少了食品和電費的開支，但還是有幾個月我不得不支付醫院的帳單，當我拖欠了三個月的帳單時，我的房東告訴我，『如果你看不到出路，我希望你搬出去』」。

五年前，智子失去了丈夫，從那時起就獨自住在這間公寓。隨著獨居老人的增多，房東也擔心老人不交房租的風險和孤獨死亡的風險。

智子說：「房東倒不是冷漠什麼的。房東稱『我知道你很窮，但租客住在這裡肯定有他們自己的理由』。我也理解。我很難再忍受住在那裡，總想著『我可能又付不起房租了』」。

沒有家人可以依靠，只有幾萬日圓的積蓄，智子說她已經達到了生活忍痛極限，每天都擔心超市的折扣標籤何時結束，以及考慮是否要打開空調設備。

經過這一切的掙扎後，她選擇申請社會福利。智子說：「說實話，我當時抗拒了很久。我丈夫以前常說，『我不會依賴政府』。但當我意識到自己再也無法獨立生活時，我就聯繫了當地政府。」

當她打電話給所在區役所的當地綜合支援中心說：「我付不起房租」，然後，一位個案工作人員來找她，並解釋了這個福利制度。

智子說：「當他們告訴我『即使你領取福利，也不會被趕出家門』時，我鬆了一口氣。因為我根本不知道有這樣的社會福利制度。」

日本厚生勞動省已經建立了住房保障支持系統，但許多老年人並不知道該系統的存在，也無法辦理相關手續。為幫助拖欠房租或有住房問題的老人，勞動省提供申請人租金可全部或部分由公共資金承擔。如果老年單身家庭沒有資產或贍養人，無法僅靠退休金生活，他們可能有資格領取福利。像這樣的案例，可作為其他國家低收入戶民眾的借鏡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法