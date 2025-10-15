AKMU演唱會變「音樂脫口秀」？ 得藝室挨罰50萬

去年得藝室宣傳南韓音樂團體AKMU活動的廣告不實，遭公平會處50萬元罰鍰。（資料照，翻攝自得藝室官方臉書、IG）

〔記者歐宇祥／台北報導〕去（2024）年底南韓雙人音樂團體AKMU本預計來台開唱，但主辦單位得藝室公司廣告不實，引來大批歌迷不滿投訴。今日公平會決議，得藝室公司舉辦「AKMU: ON AIR IN TAIPEI」活動，刊載「演唱會」及「擔任AKMU演唱會應援團隊」，卻與事實不符，其足以影響交易決定的廣告內容虛偽不實，違反「公平交易法」第21條第4項準用第1項規定，因此處得藝室50萬元罰鍰。

公平會說明，得藝室的廣告宣稱給人的印象是AKMU將於台北舉辦演唱會，並有擔任AKMU演唱會應援團活動。但得藝室公司於去年11月8日售票前，都尚未確定演出型態，即於售票網頁刊載「演唱會」，及粉絲專頁刊載「擔任AKMU演唱會應援團活動」。

而後，在去年11月28日，得藝室已確認演出內容為「音樂脫口秀」（即結合訪談與音樂演出），但仍沒有在活動演出前，在售票網頁、粉絲專頁說明其演出形式實際上非演唱會、而是「音樂脫口秀」，或辦理退票等有效的更正措施，且依文化部見解，案關活動尚難認屬演唱會。可知廣告宣稱與事實不符，違反「公平交易法」第21條第1項規定。

公平會再次提醒，業者刊載廣告前應克盡真實表示之義務，並注意廣告資料的正確性及真實性，如有錯誤亦應立即更正或詳加說明，以免觸法。

