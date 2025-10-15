傳新壽近日動工T17、T18 北市府打臉：沒收到申請

北士科T16（右後工地）、T17（前空地）、T18（左後空地）。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達入駐北士科T17、T18卡關，今（15日）傳地上權人新光人壽近日將進行開工典禮。北市府表示，建築管理工程處未收到新壽的開工申報，市府也不清楚是否為假開工。據了解，新壽照自家原本設計動工並不符合輝達的需求，恐導致最終破局。

新光人壽2021年時標得T17、T18地上權50年，被詬病數年來未有實質開發動作，直到輝達有意這兩塊基地，台北市長蔣萬安近日也說，該基地仍是荒煙蔓草。而今傳出，新壽已準備進行「動土儀式」，最快這兩天就會進行典禮，被解讀是對外宣示要走自己的路。

北市府表示，對於報導所稱的開工，目前市府建管處未收到新壽的開工申報，市府也不清楚是否為假開工。

根據建管規定，動工前一定要向主管機關申報。知情人士指，新壽也可以說只是先辦儀式並未動工，但這就坐實假開工，不過重點在於，新壽如今施工是按照原先的設計，與輝達需求根本是不同建物，等同未來就不能給輝達使用，除非這段期間施工的內容要全部作廢。

