永豐餘助攻轉型沼氣發電綠能中心 年發電640萬度

永豐餘助桃園實現轉廢為能，全台首座ROT水資源回收中心轉型沼氣發電綠能中心。圖為永豐餘集團董事長葉惠青。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕永豐餘（1907）旗下豐川綠能今日與桃園市政府共同宣布龜山水資源回收中心沼氣發電系統正式啟用，成為全台首座且發電規模最大的水資源回收中心轉型綠能中心案例，年發電可達640萬度，並減碳逾7000噸。

永豐餘集團在2023年接手此案場，啟動厭氧處理，啟動發電與再利用，改造廠區環境與運作模式，永豐餘董事長葉惠青指出，龜山沼氣發電綠能中心創造3個第一，包含是第一座ROT水資源回收轉型綠能中心、第一座全台最大規模的「污水轉綠電」工程，也是第一案型再生能源發電業核准，為台電再生能源基礎負載的案例。

永豐餘說明，此案場是透過厭氧生物處理，將水中之COD有機質轉化為沼氣用於發電，龜山水資源回收中心不僅能淨化民生及事業廢水，同時具備「創能、減廢、減碳」三重效益，並增設2座各400kW的沼氣發電機，裝置容量共計800kW，每年發電量約640萬度、廠內污泥去化減量40%、減碳量超過7000噸CO2e，所發電量亦可併入台電電網供民眾使用。

豐川綠能科技總經理蕭振宗指出，目前目標為將成功案例拓展至新竹、基隆、南投、高雄等處，也協助石化大廠、食品廠導入厭氧菌沼氣發電，儘管生質能發電在台灣總體發電中佔比尚低，不過其減廢與減碳的價值高，永豐餘集團將持續推進生質能布局。

因永豐餘將原本的水處理淨化推升至轉廢為能的層次，以每年640萬度沼氣綠電發電量計算，與市電相較，相當於年減3034噸CO2e碳排，因此，整體年減碳排超過7000噸CO2e；而每年發電量640萬度相當於超過1.56萬片400W太陽能板的年發電量，可滿足約1540戶家庭一年的用電量。

