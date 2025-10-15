雷虎與Auterion結盟，搶攻無人機國際市場。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雷虎科技於2025年美國陸軍協會（AUSA）年度會議暨展覽中，透過策略夥伴美國Auterion國防科技公司的展位，展示攻擊型無人機「OVERKILL FPV 飛天刀」。雷虎指出，此款無人機搭載Auterion先進的AI自主技術，展現雷虎在軍用無人載具領域的創新能力，更凸顯與Auterion深化合作的策略成果，為雷虎開拓國際市場注入強大動能。

雷虎指出，透過Auterion的全球客戶網路，雷虎產品將進一步觸及國防承包商及國際機構，預計將推動更多跨國合作與業務增長。Auterion近期於2025年7月獲得美國國防部5,000萬美元合約，向烏克蘭提供3.3萬套AI驅動的Skynode無人機攻擊套件，此外，Auterion於2025年9月完成1.3億美元B輪融資，其中包含美國國防部戰略資本辦公室提供的2,500萬美元非稀釋性資金，用於擴展其AI自主軟體的規模化應用。

雷虎說，展會現場也播放與中科院合作開發的「沈浸式自殺攻擊無人機（FPV）」實戰測試影片，此系統整合Auterion的Skynode AI技術，也展示了無人機在複雜電磁環境下，精準偵測並追蹤一公里範圍內移動目標的能力。

雷虎9月20日宣布，FPV自殺無人機系列榮獲美國國防部Blue UAS認證。此認證由美國國防創新單位（DIU）制定，確保產品符合嚴格的安全性與合規性標準，成為美國國防採購流程中的重要信任標誌。

雷虎說，Blue UAS認證不僅大幅降低採購行政門檻，也提升雷虎產品在國際軍購市場的信譽與競爭力。市場人士指出，此認證是雷虎深耕美國軍用市場的關鍵里程碑，預計將吸引更多盟國軍工機構的合作與採購意願。

