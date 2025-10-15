航空城安置住宅貸款「限貸令」卡關 金管會行文銀行優先協助

桃園市長張善政主持市政會議時提到，針對航空城安置住宅碰到限貸令問題，金管會釋出善意，將專案處理。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕中央銀行去年9月公布第7波信用管制，不僅限制房屋貸款成數，也對貸款人信用嚴格考核，導致桃園航空城安置住宅住戶因為「限貸令」無法辦理貸款，市府統計有25戶受影響，經與中央折衝協調後，金管會已發函給各銀行，協助個案辦理貸款，市府後續也會持續追蹤、管考，確保每一戶有需要的市民，都能順利申請到貸款。

桃園市長張善政今主持市政會議時表示，航空城安置住宅共有1404戶，地政局辦理簽約時，不少住戶反映，重建與購屋時因限貸令與銀行放款規定，貸款不易，初步統計有25戶受到影響，為此市府也多次向行政院航空城專案小組、中央銀行、金管會等單位反映，爭取將安置戶排除在限貸令與銀行法限制之外。

張善政說，今年9月的行政院會時市府再次提出建議，最終獲得金管會回應並行文給銀行，優先處理安置住宅案件，如有金融機構因放款不足，導致無法申辦貸款，也會協助具體個案，讓真正有需要的家庭能獲得支持，未來若有新增個案，也會比照該模式處理。

張善政強調，航空城的整體開發是台灣的重大建設，住戶犧牲自己配合國家重大政策，政府沒有理由以「限貸令」來卡住戶，所幸中央、地方已經達成共識，未來會持續努力，就能讓每一位安置戶都順利重建家園，真正迎來航空城「開花結果」的時刻。

