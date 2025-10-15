宜鼎攜手英特爾、輝達、高通等夥伴 攻AI落地商機

宜鼎集團（Innodisk Group）今攜手生態系夥伴英特爾、輝達及高通等國際AI大廠，正式揭曉全新邊緣（Edge）AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球邊緣AI解決方案領導品牌宜鼎集團（Innodisk Group）今攜手生態系夥伴英特爾、輝達及高通等國際AI大廠，正式揭曉全新邊緣（Edge）AI策略與品牌定位，鎖定「兩大高潛力市場、三大價值主張」，演繹從Data到AI的華麗轉身，宣示在AI時代將扮演應用落地的「關鍵基石（Keystone）」角色。

宜鼎董事長簡川勝指出，生成式AI讓既有工業應用升級，也對企業AI產生新市場，宜鼎集團在Edge AI累計接案案件已超過千件，涵蓋機器人、無人機、智慧交通、智慧工廠、醫療影像等多元化領域，接案呈現跳躍式的指數型成長，預期明後年會更多，尤其宜鼎旗下安提國際100%聚焦Edge AI方案。

宜鼎銜接英特爾、NVIDIA、高通技術、Axelera AI等國際大廠的AI架構與加速器技術，並透過軟硬體整合實力，將其商品化成為可落地的解決方案；並在市場導入階段，聯手自動化與機器人專家廣運機械、企業數位轉型領導商鼎新數智等夥伴，一路從技術架構到垂直應用，賦能全球終端場域。

其中，宜鼎積極發揮「從點到面，彈性適配」、「以軟帶硬，技術升值」及「異質整合，生態共榮」三大核心價值，滿足「Industry AI」與「Enterprise AI」兩大應用市場的需求缺口。同時，宜鼎集團也將攜手合作夥伴，於10月22日舉辦「AI Beyond the Edge研討會」，以全球觀點結合在地化視野，深入探討產業端與企業端 AI 化的關鍵實務。

宜鼎在Industry AI（產業型AI）與Enterprise AI（企業型AI）兩大領域掀起新局。Industry AI 聚焦智慧製造、交通運輸、自動化、智慧醫療、零售與智慧城市等多元垂直場域，強調即時辨識、即時 AI 服務、遠端異常監測等應用，可全面優化終端場域的作業流程與服務量能，帶動百工百業的 AI 化升級。

Enterprise AI 鎖定資料中心、企業級 On-Premise AI、LLM（大型語言模型）、VLM（視覺語言模型）等中大型企業應用架構，於企業內部、金融、醫療業、乃至於公部門，在兼具機敏資料安全性的前提下，讓營運與決策更智慧化。應用範疇包括智慧助理、商業分析、流程自動化與決策支援等。

宜鼎表示，自2005年成立以來，從資料儲存的核心本業為起點，一路見證「資料」（Data）從被動記錄的角色，轉為 AI 時代驅動決策的關鍵。尤其早在10多年前，宜鼎便啟動IIoT、AIoT等產業升級與智慧化布局。如今逢宜鼎迎來20周年的里程碑，AI相關營收也再創新高，預期將隨著目前客戶端的AI專案落地進展，持續加速成長。

宜鼎集團董事長簡川勝表示，Data到AI的轉變，不僅是科技演進，更是宜鼎集團『華麗轉身』的歷程。宜鼎多年的軟體投入與工控客製經驗，也成為如今與全球 AI 巨擘進行技術銜接與平台整合的重要資本；目前宜鼎及旗下安提國際（Aetina），分別獲認可為Intel Gold Partner、Qualcomm IoT Partner及NVIDIA Elite Partner，從合作中持續深植產業影響力。

簡川勝分享道：「在邊緣 AI 的落地進程中，宜鼎承接大廠AI技術並將其產品化，透過軟硬體整合，打通平台與零組件支援，實現可擴展的邊緣 AI 架構。我們期望扮演市場中的關鍵『基石』，成為客戶通往最後一哩路前 （Before last mile） 的強健基礎，將我們所擁有的一切產品與技術，順利交棒給客戶，幫助客戶迅速將邊緣 AI 實際落地在終端應用場域、讓客戶發光。」

